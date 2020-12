VIDEO - Remorqueur échoué à Ajaccio : les opérations de sécurisation se poursuivent

le Mardi 29 Décembre 2020 à 20:06

Lundi 28 décembre le bâtiment remorqueur des phares et balises "I Sanguinari II" a rompu ses amarres et s’est échoué au fond du golfe d’Ajaccio, à coté du quai des Torpilleurs. Ce navire de 36 mètres, dont le réservoir a une capacité de 50 000 litres, en aurait déjà perdus entre 4000 et 6000, qui sont en train de se déverser dans la mer.

Pour contenir les dégâts un barrage a été déployé hier soir autour du bateau.

Jugé insuffisant par les secouristes, en cas de fuites plus importantes, un deuxième barrage anti-pollution plus important a été mis en place ce mardi afin d'empêcher le carburant de se disséminer autour du port de commerce.

Après la mise en sécurité du bateau, une opération de pompage pourrait avoir lieu demain, mercredi 30 décembre.





On écoute le commandant des pompiers, Thomas Mondoloni, qui fait le point pour CNI