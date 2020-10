VIDÉO - Premier couvre-feu à Bastia, premiers contrôles de police

Ce samedi soir à Bastia l'ambiance rappelle celle de mars dernier : les rues sont désertes et globalement et peu de voitures circulent en centre-ville. "Le couvre feu est bien respecté" - constate la directrice de la DDSP 2B, Valérie Zettor, qui a participé à une première opération de contrôle des attestations dérogatoires de déplacement. "La consigne du préfet était de faire des contrôles essentiellement pédagogiques mais les bastiais sont de très bons élèves et c'est une très bonne nouvelle " - souligne la commissaire - "les seules personnes qui circulent c'est pour une raison professionnelle et c'est une grande satisfaction de voir que les gens ont compris que ces mesures étaient nécessaires."



