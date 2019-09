VIDEO - Plusieurs trombes marines filmées au large de Porticciolo

Rédigé par La rédaction le Vendredi 6 Septembre 2019 à 09:40

La Haute-Corse toujours placé en alerte jaune aux orages, pluies et inondations, a été touchée ce vendredi matin des intempéries. Plusieurs de nos lecteurs nous ont raconté d'avoir observé au moins trois trombes marines au large du Cap Corse.



Le phénomène a été observée ce vendredi matin aux alentours de 9h30. C'est de la plage de Porticciolo qu’un de nos lecteurs, Martin Psota, a réussi à capter ce phénomène météo qui est assez rare mais qui sur l’ile devient de plus en plus fréquent.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Société | Justice | Economie