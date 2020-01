Une centaine de personnes s'est réunie au 6 rue César Campinchi à Bastia ce 16 janvier en début de soirée pour apporter son soutien au candidat du parti Core in fronte. Lors de l'inauguration, la tête de liste a réaffirmé sa volonté de ne pas faire d'alliance au second tour.



Paul-Felix Benedetti, leader de la liste Bastia in core, explique son projet pour la ville, en vidéo.