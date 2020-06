VIDEO - Municipales 2020 à Bastia : l'euphorie renouvelée

Ce n'était pas la foule des grands soirs de 2014, 2015 et 2017, mais coronavirus ou pas, les militants de Femu a Corsica s'étaient quand même déplacés plus nombreux qu'au 1er tour pour attendre fébrilement une victoire que tous espéraient certaine. Beaucoup de jeunes, mais aussi des militants de la première heure et des élus territoriaux montés spécialement du Sud pour l'occasion.



Si la température avoisinait les 30° à l'extérieur, l'ambiance était encore plus lourde à l'intérieur du bureau centralisateur, place du Marché. L'arrivée en fin de ce premier dépouillement du trio Jean-Sébastien De Casalta - Jean Zuccarelli - Jean Martin Mondoloni, tout sourire, n'a pas semblé perturber les partisans de Pierre Savelli, ni Gilles Simeoni qui, très concentré, suivait minutieusement le décompte des voix. A ce moment là, le doute était encore permis et beaucoup pensaient que la victoire serait serrée et que la nouvelle union avait des chances de remporter la mairie.



Ce premier résultat très symbolique donnant Pierre Savelli largement en tête (56,37%), a visiblement fait l'effet d'une douche froide sur ses opposants présents. L'attente promettait d'être longue pour obtenir les résultats des autres bureaux. Il était à peine 20 heures quand soudain une explosion de joie a brusquement éclaté à l'extérieur. Les militants de Femu saluaient la victoire déjà assurée de Jean-Christophe Angelini à Portivechju.



Une poignée de minutes plus tard, les clameurs reprenaient de plus belle, mais cette fois-ci pour acclamer la victoire de Pierre Savelli que nos confrères de RCFM venaient de donner largement en tête avec 11 points d'avance. L'estimation proposée par un sondage Ipsos mettait fin au suspense.



C'est portés par la vague des militants et une liesse des grands jours que Pierre Savelli et Gilles Simeoni sont sortis sur la place pendant que leurs adversaires s'éclipsaient directement par le jardin de l'ancienne mairie. Dans l'euphorie, oubliés les masques et les règles de distanciations sociales que la liste de Femu avait pourtant jusque là scrupuleusement appliquées en toutes circonstances. Place aux embrassades et aux accolades dans la plus pure tradition des victoires nationalistes. Sans oublier d'entonner les chants habituels et le Diu Vi Salvi Regina.



Mais le plus drôle de l'histoire, c'est que la fête était à son comble alors que les résultats n'étaient pas connus et que l'équipe sortante ne se préoccupait même plus de récolter les résultats qui tombaient au compte goutte. L'ampleur de la victoire n'a été connue que plus de deux heures plus tard.