VIDEO - Le message de Pâques de Mgr François Bustillo, évêque de Corse

Son message



"Pour le temps de Pâques, je souhaite vraiment à la Corse et à tous les Corses qui soient vraiment dans la joie pascale.

Pendant 40 jours, on n'a pas chanté Alléluia! Là, finalement, on peut y aller : chanter Alléluia, le dire fort, dire aux gens qu'on a besoin de vivre dans la joie, dans la vie et dans le mouvement de la vie.



La fête de Pâques met l'accent sur la vie sous l'espérance et sur la joie et il y en a besoin.



Je souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur à tous les Corses.



Belles fêtes de Pâques."