VIDEO - Le message de Noël du cardinal François Bustillo

"Bon natale, joyeux Noël à tous.

Dans la mouvance du pape François. Je vous dis un grand merci, un grand merci aux bénévoles, aux donateurs, à tous ceux qui ont soutenu, qui ont contribué pour que la fête soit belle de la part de l'État, de la part de la collectivité de Corse, de la part de la mairie d'Ajaccio, de la part de l'église.

Combien de personnes ont contribué au bien?

Merci à tous et maintenant c'est Noël.

Gardons l'esprit de Noël. L'Enfant Jésus est là au milieu de nous.

Ne perdons pas l'enthousiasme, la joie, le côté lumineux et chaleureux que nous avons offert. La Corse a offert ce qu'elle a de meilleur, son potentiel, son potentiel lumineux chaleureux.

Alors Bon natale et Pace è salute à tutti et que l'année prochaine soit belle."