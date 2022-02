VIDEO - La protestation symbolique des élus nationalistes au balcon de la préfecture d'Ajaccio

Livia Santana le Jeudi 24 Février 2022 à 14:46

Ce mercredi 24 février aux alentours de 13 heures, une quarantaine d'élus des trois groupes nationalistes Femu a Corsica, Core in Fronte et du PNC sont entrés d'un commun accord au Palais Lantivy pour protester contre "l'attitude de l'Etat" et les derniers "cadeaux du préfet Lelarge".



Sur la façade de la préfecture d'Ajaccio, ils ont installé le drapeau corse aux côtés du drapeau tricolore en berne. Sur le balcon, deux banderoles aux inscriptions "Populu Arritu" et "Avà Basta" ont été tendues. Très vite les élus ont entonné les deux chants "Sunate lu Cornu" et "A Palatina".



C'est la première fois que le mouvement nationaliste fait l'union depuis les élections de juin 2021. D'autres actions symboliques ne sont pas à exclure.



Plus d'informations à venir sur CNI.