VIDÉO - La 4ème édition de « Citadella in Festa » c’est ce 15 août

Rédigé par Philippe Jammes le Mercredi 14 Août 2019 à 15:43

Ce jeudi la municipalité de Basia organise, pour la 4ème année consécutive : Citatella in Festa. Une manifestation organisée par la Ville de Bastia et RCFM en partenariat avec le Syndicat des Couteliers, les associations Assunta Gloriosa et La Citadelle. Tout au long de la journée place Vincetti et dans le cœur de la Citadelle de nombreuses manifestations et animations sont proposées, ponctuées par un feu d’artifice et un concert place du Donjon. Présentation de cette manifestation qui souhaite perpétuer la tradition bastiaise avec Linda Piperi, adjointe au maire de Bastia, déléguée à l’animation.



Au programme :



Matinée

Offices religieux à 8h00, 9h00 (en langue corse) et 10h30 (messe solennelle)





Après midi

16h00 à 20h00 : Animations pour enfants sur la place Vincetti : sur la place Vincetti. Chasse aux trésors dans les rues de la citadelle, Reportage photo dans les rues de la Citadelle / Espace jeux aquatiques : ventre qui glisse, bataille d’eau et pataugeoire / Jeux d’adresse / Jeux de société traditionnels / Atelier créatif / Tattoos paillettes / Jeux d’antan en bois / Atelier coloriage.

À partir de 16h00 : Stands et démonstration des couteliers sous les arcades du Pavillon des Nobles XII, place du Donjon

16h00 à 17h00 : Conférence bilingue à l’auditorium du Musée sur l’almanach bastiais animée par Ghjermana DE ZERBI (entrée libre).

18h00 : Procession de la Sainte Marie

19h30 à 21h00 : Apéritif offert par l’association Assunta Gloriosa en partenariat avec la Ville de Bastia sur la Place Guasco

20h00 à 21h30 : Emission carte blanche animée par RCFM et Felì sur la place du Donjon

21h45 à 22h00 : Feu d’artifice tiré de la jetée du Dragon du Vieux-Port

22h00 à minuit : Concert gratuit du chanteur Felì, Place du Donjon.













