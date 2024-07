VIDEO LÉGISLATIVES. Dans la 1ère circonscription de Corse-du-Sud, Laurent Marcangeli face au RN

Comment redonner du pouvoir d’achat aux Corses ?



Alors que l’inflation impacte durement le porte-monnaie des Corses, Laurent Marcangeli, invite à mettre en place « une grande réflexion globale » pour faire baisser les factures. « Le pouvoir d’achat nécessite des réponses particulières qui devraient nécessairement être portées par l'échelon des élus de terrain, vers le haut. Je propose que l'on travaille ensemble, en vue de porter des solutions spécifiques », indique-t-il en visant les principaux problèmes que rencontre l’île en matière de pouvoir d’achat tels que l'alimentation en eau, l’autonomie énergétique ou encore la politique de traitement des déchets.

De son côté, Ariane Quarena indique : « Le RN propose de baisser la TVA sur les produits de première nécessité et le carburant, afin de passer de 20% à 5,5% ».



Quelles mesures pour enrayer la crise du logement en Corse ?



Le logement est aujourd’hui l’un des maux majeurs en Corse où nombre de ménages ne peuvent plus accéder à la propriété et ont souvent même du mal à trouver une location. Afin de juguler ce problème, Laurent Marcangeli estime tout d’abord que les élus locaux doivent pouvoir avoir davantage de pouvoir en matière d’aménagement du territoire afin qu’ils puissent « définir des objectifs en matière de logement ». « La grande difficulté que nous rencontrons ce sont également les prix. Il faut donc continuer à lutter contre les spéculations, quelles qu'elles soient », pose-t-il en estimant également que pour résoudre ce problème il faut « mettre de l'ordre en matière foncière en Corse ». « Je rappelle que nous avons des centaines de milliers de terrains qui ne sont pas correctement titrés », souligne-t-il dans ce droit fil, en annonçant vouloir également travailler sur le problème de l’indivision.

Ariane Quarena prêche pour sa part en faveur de la construction de logements sociaux. « À condition qu’il y ait une préférence nationale dans l’attribution de ces logements sociaux », souligne-t-elle. « Nous proposons aussi de diminuer les droits de succession. À l’heure actuelle, l’abattement est de 100 000 euros par enfant. Nous proposons de le porter à 300 000 euros », ajoute la candidate du RN.



Les arguments pour convaincre les électeurs indécis



Laurent Marcangeli espère bien retrouver son siège à l’Assemblée nationale après dimanche soir. Pour assurer sa réélection, il compte avant tout sur son bilan pour convaincre les électeurs. « Je pense qu'au cours des 15 dernières années durant lesquelles j'ai exercé différentes responsabilités politiques, j'ai su faire face à la confiance que les électeurs m'ont apportée. Je me sens encore capable de le faire et je me sens armé pour pouvoir le faire. Vu les temps que nous vivons, je crois qu'il va falloir avoir des élus, notamment à l'Assemblée nationale, qui seront capables de pouvoir être à la hauteur de ces exigences et de ces moments un peu particuliers et confus que nous vivons », avance-t-il.



Son adversaire mise pour sa part sur la dynamique de son parti. « Il va y avoir deux blocs qui vont s’affronter. Matignon ira à Jordan Bardella s’il a la majorité absolue qu’il désire, et cela est normal car un Premier ministre ne peut pas travailler sans ses outils. Et ses outils c’est la majorité absolue des députés pour pouvoir voter les lois dont il a besoin. S’il ne gagne pas, ce sera la gauche avec tous ses excès, et ce sera la fin de la France et de la Corse évidemment », souligne ainsi Ariane Quarena en affirmant également : « Si Jordan Bardella est là, je pense que je serai une meilleure ambassadrice de la Corse étant donné que je ferai partie de cette équipe RN ».