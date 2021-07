VIDEO - L'Al Lusail de l'émir du Qatar au large de Bastia

. (Notre vidéo signée Jean Baptiste Raffalli)

L'Al Lusail a été conçu par H2 Yacht Design et le souverain a commandé la décoration de l’intérieur du bateau à March & White.D’une longueur de 123 mètres, le yacht a été utilisé pour la première fois en 2017, lors de sa mise à l’eau à Lürssen, près de Brême, en AllemagneIl mesure tout juste 1 mètre en moins que le yacht Katara que possédait le père de l’émir. Cette différence de taille serait, selon les témoignages, une marque de respect et de modestie de l’émir actuel envers son père.Outre les classiques piscine, sauna, barbecue et salle de sport, le superyacht, qui peut accueillir une cinquantaine de personnes avec les membres d'équipage, comprend aussi une salle de cinéma et un salon de beauté.Pour pouvoir effectuer des visites plus rapidement, un hélicoptère peut décoller depuis l’héliport. Un ascenseur permet de monter à l’étage sans se fatiguer et bien entendu, il y a plusieurs garages qui permettent de garer plusieurs limousines en même temps.Selon Super Yacht Fan , le prix d’un tel yacht est de 500 millions de dollars et rien que son entretien annuel coute plusieurs dizaines de millions rapporte Histoires Royale