VIDEO - Incendie de la mairie de Pietrosella : La réaction du maire Jean-Baptiste Luccioni

V.L. le Jeudi 29 Juin 2023 à 12:14

Dans la nuit du mercredi 28 au jeudi 29 juin, entre 3 heures et 4 heures du matin, la mairie annexe de Pietrosella a été la cible d'un incendie volontaire. Si les dégâts matériels sont minimes, deux tags "GCC in lotta" et "Beton Basta" ont été découverts sur les lieux. Une enquête a donc été ouverte par le parquet d'Ajaccio pour destruction par moyen dangereux et confiée à la brigade de recherches.



A la suite de cet criminel, Jean-Baptiste Luccioni, maire de la commune, réagit au micro de CNI