VIDEO - Football : Le SCB en mode préparation

Un 1er rendez-vous auquel assistait aussi le président Claude Ferrandi qui leur a rappelé les valeurs et objectifs du club. Après une sensibilisation du docteur Cyrille Brunel sur cette période délicate due au Covid-19, les joueurs ont trottiné puis participé à des ateliers physiques et techniques. Une mise en bouche de ce que seront ces prochaines semaines d’entraînement. L’entraîneur Mathieu Chabert, qui s’est félicité de l’état d’esprit de son groupe, est revenu sur son effectif qu’il juge apte à rivaliser avec les meilleures équipes du championnat après avoir obtenu les signatures de Dumè Guidi et Benjamin Santelli, sans pour autant occulter le désir du club de recruter encore 1 ou 2 joueurs. «Il faut être mesuré, prudent » explique le coach. «On a du refuser un joueur car il nous demandait 500 € de plus. On a dit non et on a tenu bon. Aujourd’hui si on a 10 €, on en dépensera 10 maximum, et si on peut, 9 seulement. Cette politique là, sur le long terme, elle sera payante. L’objectif sera d’atteindre au plus tôt les 40 points» a-t-il martelé.







Les joueurs présents à la reprise





Gardiens :

Anthony Martin, Sébastien Lombard et Théo Bazzali (U19)

Défenseurs :

Gilles Cioni, Anthony Salis, Yohan Bocognano, Samuel Guibert, Julien Le Cardinal, Dumè Guidi, Kévin Schur, Anthony Roncaglia, Adrien Innocenzi (U19)

Milieux de terrain :

Gary Coulibaly, Michel Moretti, Christophe Vincent, Sébastien Salles-Lamonge, Maguette Diongue, Stephen Quemper, Anthony Angelini (U19) Alexandre Jourda (U19)

Attaquants :

Neo Mesbah, Benjamin Santelli, Sébastien Da Silva, Chaouki Ben Saada, Yoann Kherbache.