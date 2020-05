VIDÉO - Déconfinement : 80 000 masques vont être distribués aux habitants d'Ajaccio et de la CAPA

La ville d'Ajaccio et la CAPA ont commandé environ 80 000 masques lavables pour l’ensemble des habitants de communes de l'agglomération afin de leur permettre un retour progressif à leur activité hors domicile dans des conditions de sécurité sanitaire optimale.

Ce samedi 2 mai au Palatinu, plus de 200 volontaires, élus et agents de la Ville d'Ajaccio et CAPA, ainsi que les femmes et les hommes de la Protection Civile, ont procédé à la mise sous pli des masques et leur notice d’utilisation.





Cette opération d'envergure menée la Ville d'Ajaccio et par la CAPA permettra "à chaque citoyen du pays ajaccien de disposer d'un masque réutilisable 20 fois." comme l'a indiqué Laurent Marcangeli qui précise que la distribution dans les boîtes aux lettres se fera à partir de la semaine prochaine.

Une fois la totalité de la distribution effectuée, des points de distribution seront mis en place pour permettre à ceux qui n'ont pas reçu les masques dans leur boîte aux lettres (nouveaux arrivants, changement de domicile…) d'en avoir un.