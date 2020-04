VIDEO - Covid-19 : les premiers 700 000 masques commandés par la Collectivité de Corse sont arrivés

Une première livraison de la commande de masques passée par la Collectivité de Corse est arrivée ce mardi 14 avril, à 7 heures sur le port d’Ajaccio, transportée par le Navire Monte d'Oro de la Corsica Linea.

Il s’agit de 600 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques FFP2.

Après avoir procédé à une désinfection des cartons, les masques seront livrés dans plusieurs établissements de la région ajaccienne.

Dans l'après-midi d'autres livraisons sont prévue, notamment à l’EHPAD de Tattone puis au Centre Covid19 de Corti.

La commande sera répartie sur l’ensemble du territoire de l’île, avec, dès demain, mercredi, des livraisons dans les territoires suivants : la Balagne, le Centre Corse, la région bastiaise, la région ajaccienne et le Vallncu.

Une seconde livraison de 400 000 masques chirurgicaux et 100 000 masques FFP2 supplémentaires est prévue jeudi 16 avril.

Les 800 000 masques FFP2 restants seront livrés sous quinzaine. Ils complèteront ainsi une commande totale d’un million de masques FFP2 et d’un million de masques chirurgicaux, passée par la Collectivité de Corse.