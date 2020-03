VIDEO - Confinement : les contrôles des forces de l'ordre ont débuté en Corse

Depuis ce mardi midi, et pour une période de au moins quinze jours, les Français doivent rester confinés chez eux pour endiguer le virus.

Les seules sorties autorisées (travail, santé, courses…) ne sont possibles qu’avec une attestation dérogatoire de déplacement. Sans cette attestation et sans motif valable, ils s’exposent à une contravention de 38 à 135 €.

Aujourd'hui, à Ajaccio comme dans le reste de la Corse, les forces de l'ordre ont fait de la pédagogie mais dès demain, ils verbaliseront.



On écoute le préfet de Corse Franck Robine