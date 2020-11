VIDEO - Après "Pastore", le rappeur corse ACP présente son nouveau single "Veru"

La rédaction le Mercredi 18 Novembre 2020 à 15:09

Après "Pastore" et "Mon Yacht”, ACP revient sur le devant de la scène avec son single "Veru". L'artiste corse donne à son rap un style personnel et exclusif grâce à la fusion de la la langue française et la langue corse dans ses textes.

Son premier album sera disponible dès le 4 décembre.