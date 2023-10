Urssaf de Corse : des dispositifs pour mieux accompagner les travailleurs indépendants

Après être intervenu en septembre 2022 pour secourir les travailleurs indépendants confrontés aux intempéries de l’été, le CPSTI (Conseil de Protection Social des Travailleurs Indépendants) renforce ses offres d’accompagnement, en partenariat avec l’Urssaf, la Carsat Sud-Est, la CPAM. Les différents partenaires ont donc présenté cet après-midi, lors d’une conférence de presse, la politique d’accompagnement des travailleurs indépendants en présence de ses partenaires et leurs représentants de Corse-du-Sud, la CPAM de Haute-Corse, la Caf de Corse-du-Sud et la Caf de Haute-Corse. Comme l’explique Marc-André Chevrier, directeur régional du recouvrement des travailleurs indépendants : « Les dispositifs d’aide aux travailleurs indépendants visent à les accompagner tout au long de leur activité professionnelle, et notamment pendant les périodes où ils peuvent rencontrer des difficultés, jusqu’à la cessation d’activité. Différents dispositifs ont été mis en place par le CPSTI. La loi prévoit que l’Urssaf en assure le support matériel et le fait fonctionner avec l’ensemble des autres partenaires. Il existe tout un tas de dispositifs pour aider ces indépendants à faire face aux difficultés comme notamment la mise en place d’échéanciers. Il peut aussi y avoir dans certains cas une aide sociale avec la prise en compte de certaines cotisations ou avec la mise en place d’aides d’urgence face à des situations exceptionnelles climatique, par exemple. La visite ce matin des représentants du CPSTI national a pour but de mettre en œuvre une politique nationale adaptée à la vie locale pour répondre au mieux aux besoins des travailleurs indépendants ».

Les partenaires ont ainsi rappelé les dispositifs existants comme « Mes Premiers Mois avec l’Urssaf », un accompagnement personnalisé et entièrement gratuit pour réussir le lancement puis le développement de votre entreprise. Mais aussi, bientôt l’offre « cessation d’activité » car pour beaucoup de travailleurs indépendants, la cessation d’activité est une période charnière, au cours de laquelle des démarches importantes doivent être menées de front, avec plusieurs administrations. Une offre particulière sera proposée par le CPSTI et l’Urssaf à partir du mois de novembre 2023.



D’autre part, des échéanciers de paiement peuvent être demandés : le cotisant peut contacter son Urssaf, via son espace en ligne, afin de traiter, par anticipation et dans les meilleures conditions, les difficultés financières conjoncturelles qu’il peut rencontrer par la mise en place d’échéanciers de paiement. Et enfin, l’Action sanitaire et sociale du CPSTI permet de u passer un cap difficile ou surmonter un obstacle imprévu, le travailleur indépendant peut formuler une demande d’aide sanitaire et sociale auprès du CPSTI. La commission d’action sociale se réunira pour décider si une aide financière est requise.

Daniel Couillaud, Président du CPSTI national, était d’ailleurs présent ce matin à Ajaccio afin de rencontrer l’ensemble des partenaires de l’île : « La délégation du CPSTI s’est déplacée en Corse avec pour objectif de renforcer les dispositifs nationaux, mais aussi porter à la connaissance des conseillers, la valeur ajoutée que l’on peut porter aux travailleurs indépendants, que ce soit en matière de recouvrement, de maladie ou de retraite. Chaque travailleur indépendant corse doit pouvoir bénéficier de l’ensemble des services du CPSTI. La situation géographique, l’éloignement, les infrastructures routières insulaires sont des sujets récurrents qui reviennent vers nous de manière spécifique à la Corse. Il faut savoir y répondre de manière efficace. Notre but est de ne pas laisser les travailleurs indépendants en difficulté sur le bord de la route ».

Avec le contexte inflationniste et la mauvaise saison estivale, l’Urssaf de Corse s’attend également à une période compliquée pour les TI insulaires comme le confirme le directeur régional du Recouvrement : « Nous sommes dans une période plutôt critique et nous constatons actuellement des difficultés de paiement dans beaucoup de secteurs. On y répond par une adaptation des échéanciers des cotisations sociales mais aussi par un accompagnement des situations les plus délicates à travers les dispositifs dédiés notamment le dénommé HELP, qui permet de mettre en œuvre une réponse à des situations d’urgence, de manière coordonner avec l’ensemble des organismes de sécurité sociale ».



Au cours de ses relations avec les administrations, le travailleur indépendant peut se trouver en désaccord avec les décisions qui ont été prises le concernant. Avant de saisir les tribunaux, il peut s’adresser à la médiation, pour rechercher une solution. Le CPSTI a ainsi désigné sa médiatrice, Madame Marie-Jeanne Simonini, qui reste à l’écoute des usagers qui la saisissent de leurs désaccords rencontrés avec certains services des administrations partenaires.