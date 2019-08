Urgences médicales en grève : Le soutien du PCF aux personnels hospitaliers

Le communiqué :



La contestation sociale atteint un niveau sans précédent dans les services hospitaliers d’urgences. Sur l’ensemble du territoire, on recense plus de 200 établissements dans lesquels les personnels font grève pour obtenir les mesures sociales et budgétaires indispensables afin de résorber les dysfonctionnements en cascade.

Le collectif inter-urgences réclame l’ouverture de lits, le recrutement de 10 000 paramédicaux et une revalorisation salariale de 300 euros net mensuels.

A Bastia Falconaja l’intersyndicale CGT FO STC souligne à juste raison que le service et les locaux initialement ont été conçus pour accueillir 20 000 patients par an mais en réalité il faut faire face à une fréquentation de 35 000.

Voila pourquoi il est indispensable que l’ARS présente des réponses claires aux personnels et aux organisations syndicales s’agissant de l’extension des locaux, des recrutements et des moyens budgétaires.

Le PCF et les élus communistes de Bastia apportent en ce sens un total soutien aux organisations syndicales et aux agents hospitaliers mobilisés dans ce combat d’intérêt général destiné à garantir aux patients la qualité des soins et le système de santé correspondant.