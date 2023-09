Urban Trail Aiaccina : Près de 400 coureurs attendus pour aider la lutte contre le cancer

Pour la 6e année consécutive, le Comité de la Corse-du-Sud de la Ligue contre le Cancer organise une manifestation sportive afin de prévenir et sensibiliser sur le fléau du 21e siècle. Comme l’explique Sauveur Merlenghi, Président de l’association et principal organisateur « cette course a plusieurs objectifs : montrer que l’on peut avoir une activité physique au sein même de la ville d’Ajaccio, en effectuant les 5 km et 10 000 pas recommandés chaque jour ; promouvoir les associations sportives de la Ville ; et d’autre part sensibiliser et recueillir des dons pour la Ligue contre le Cancer ».Cette journée aura pour vocation principale d'alerter et agir sur la prévention et le dépistage de la maladie par tout un tas d’actions programmées le jour de l’épreuve. Une manifestation sportive à laquelle participera le GFCA Athlétisme, comme l’explique David Frau, membre du bureau du club ajaccien : « Ce qui m’a marqué, ce sont tous ces coureurs, qui ont participé l’année dernière à la course, et qui se sont dépassés, car ils avaient des proches atteints par cette maladie. Cette épreuve permet d’amener les gens à se battre sur le terrain pour ceux qui ne peuvent pas la disputer. C’est pourquoi notre club est très heureux d’être partenaire de la manifestation et encourage ses licenciés à y participer ».Près de 400 participants sont attendus sur les deux épreuves avec un trail mêlant maquis et route pendant 12 kilomètres avec un dénivelé positif de 425 mètres. Les coureurs partiront du Gymnase Pascal Rossini, pour entamer une montée qui les conduira Cours Grandval, Avenue Impératrice Eugénie et Avenue de Verdun pour emprunter les fameux « lacets » du Bois des Anglais avant de parcourir quelques kilomètres sur le sentier des Crêtes pour redescendre ensuite au niveau du « Sun Beach » et terminer par la route des Sanguinaires. Avant de revenir au niveau du « Pascal Rossini ». Un parcours très technique notamment lors de la descente de « l’EREA », mais qui pourra convenir à tous les sportifs, quel que soit leur niveau. Pour les personnes désireuses de participer à l’évènement, mais ayant moins de capacités physiques, une marche de 5 km dans le centre-ville d’Ajaccio est également au programme de la journée de sensibilisation.À noter enfin que le Comité a voulu respecter au maximum l’environnement avec la distribution de gobelets écologiques pour ne pas polluer le parcours. Les inscriptions peuvent se faire jusqu’à la veille de la course sur le site www.sportimers.com au tarif de 25 € par personne. La remise des dossards aura lieu le samedi 16 septembre au complexe Pascal Rossini de 10h à 17h.