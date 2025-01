Université de la vie : Trois soirées au couvent St Antoine à Bastia

20 janvier : Être en lien – Intelligence relationnelle, épigénétique, ou comment biologie et environnement interagissent, besoin de liens, particulièrement en fin de vie…

27 janvier : Être vulnérable

3 février : Rester solidaire

L’université de vie, organisée par Alliance VITA, association déclarée d’utilité publique, se déroule cette année dans près de 200 villes en France et à l’étranger. «Cette édition 2025 propose de décrypter en plusieurs soirées les enjeux actuels de la bioéthique pour agir en faveur de la protection et de la défense de la dignité humaine » explique Marie-Jeanne Villa qui met en place cet événement à Bastia depuis 2017. « Le but est de sensibiliser, former le public et les politiques aux lois de la bioéthique, à l’humanité. Être humain dans le sens de la relation entre humains ». Après le thème 2024 «Parier sur la vie, est-ce raisonnable ? », le thème de l’Université de la vie 2025 sera : « Être humain et le rester demain ».Le couvent St Antoine sur les hauteurs de Bastia abritera 3 soirées de formation bioéthique les lundis 20 et 27 janvier et le lundi 3 février à 20h30, chacune titrée (inscription Ici ) :« Cette Université de la vie 2025 nous invitera à creuser ensemble notre humanité : nous sommes des êtres de liens, des êtres vulnérables, et nous sommes appelés à faire preuve d’humanité pour rester solidaires » souligne encore l’organisatrice et formatrice qui proposera des visios avec Alliance Vita, des vidéos sur le sujet, des échanges, des quizz. « Nous explorerons l’intelligence humaine, le génie de l’épigénétique, la capacité à se dépasser, l’infertilité, la réalité de la maladie mentale, l’urgence de la prévention du suicide ». Ces séances attirent chaque année une bonne trentaine de personnes à Bastia. « On y retrouve toutes les couches sociales de la société. Ce sont surtout des adultes, peu de jeunes pour l’instant y participent » précise MJ Villa. « Les retours de nos précédentes éditions sont bonnes » indique-t-elle encore. « Les gens sont étonnés que la bioéthique touche tant notre humanité. Ces séances permettent vraiment de réfléchir sur l’humanité et l’enjeu de la bioéthique ».