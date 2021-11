Université de Corse : une nouvelle chaire pour réfléchir à la Corse de demain

Ce lundi 8 novembre 2021 marquait l’inauguration de la nouvelle chaire de la Fondation de l’université de Corse : Mutations et Innovations Territoriales (MIT). Réchauffement climatique, crise énergétique et sanitaire, révolution numérique et nouvelles opportunités de développement. Cette nouvelle chaire ratisse large. Elle vise à comprendre l’ensemble des changements à l’œuvre sur l’île pour pouvoir s’y préparer et en tirer le maximum pour réfléchir à la Corse de demain.



« Cette chaire veut créer un espace où le monde académique et la société peuvent interagir. La recherche et le territoire seront mieux connectés », explique Morgane Millet. L’ingénieure d’étude est la coordinatrice de la chaire MIT. Sa mission : orchestrer les différents partenariats avec les autres institutions et le personnel de la chaire. Ils ne sont pas moins d’une dizaine enseignants-chercheurs à avoir été mis à disposition par l’université de Corse et représentent la moitié du budget alloué. « 500 000 euros environ pour la totalité et sur au moins trois ans », précise Morgane Millet.



Ensemble, ils devront explorer les innovations ouvertes par les mutations et les nouveaux modèles économiques et de gouvernance ainsi construits à l’échelle des territoires. Pour se faire, plusieurs outils ont été mis en place sur la durée de la chaire.