Université de Corse : un nouveau diplôme universitaire pour lutter contre les violences

L'Université de Corse Pasquale Paoli, en collaboration avec l'Hôpital de Bastia et l'Académie de Corse, s'engage dans la lutte contre les violences et les discriminations en proposant dès la rentrée 2023 un nouveau Diplôme d'Université intitulé « Violences, Familles et Sociétés ».



Destinée aux professionnels et aux acteurs associatifs susceptibles d'être impliqués auprès de victimes ou d'auteurs de violences le diplôme, proposé dans le cadre de la formation continue, ciblera les situations de violences sexistes et sexuelles et/ou intrafamiliales, visant à améliorer les prises en charge sur les plans sanitaire, judiciaire et social en renforçant le travail en réseau et les collaborations entre les institutions et structures concernées.



Cette formation de niveau Master, programmée sur deux ans, permettra aux participants d'acquérir un socle commun de connaissances et une connaissance partagée des mondes professionnels et associatifs impliqués dans la prévention, le traitement et le soutien des victimes ainsi que la sanction des coupables. Elle sensibilisera également aux processus menant aux situations de violences, y compris aux facteurs qui influencent le comportement des agresseurs.



A qui s'adresse ce diplôme ?

Le Diplôme d'Université « Violences, Familles et Sociétés » s'adresse aux professionnels et futurs professionnels des forces de l'ordre, des magistrats, des avocats, de l'administration pénitentiaire, des enseignants, des éducateurs, des travailleurs sociaux, des psychologues, des professionnels de santé, des associations et autres structures confrontées aux victimes et aux auteurs de violences. Accessible aux titulaires d'une Licence ou par Validation des Acquis (VAPP), le diplôme sera délivré par l'Université de Corse, au sein de la Faculté des Lettres Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales, et mis en œuvre par son Service Commun de la Formation Continue. À noter que l'obtention de ce diplôme ne confère pas les droits acquis par l'obtention d'un diplôme national.



Les cours auront lieu à l'Université de Corse à Corte, les jeudis et vendredis, une semaine sur deux. La rentrée est prévue pour le 11 octobre 2023, offrant ainsi une opportunité essentielle de formation pour lutter contre les violences et promouvoir une société plus égalitaire et respectueuse.