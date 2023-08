Université de Corse : Un partenariat stratégique pour l'innovation et le développement durable avec la Banque des Territoires et la Caisse des Dépôts

- Pouvez-vous nous présenter en quelques mots cette signature ?

- Ce partenariat marque un jalon important dans notre démarche académique et de recherche. Il s'inscrit au sein de notre Chaire Mutations et Innovation territoriale, créée en 2021, qui se penche sur les enjeux majeurs de transformation des territoires face aux défis contemporains. En collaboration avec l'Institut de Recherche de la Caisse des Dépôts et la Banque des Territoires, nous avons défini trois axes de travail clés : le bien-être territorial soutenable, l'intelligence collective et les problématiques énergétiques propres aux écosystèmes insulaires.



- Quelle est l'importance de ce partenariat pour l'Université et la Corse en général ?

- Ce partenariat revêt une grande importance. Il va considérablement renforcer nos activités de recherche et de réflexion sur les transformations territoriales et les défis auxquels ils sont confrontés. Nous pourrons approfondir nos études sur le bien-être humain et environnemental, ainsi que sur l'énergie, des aspects essentiels pour le développement durable de notre région. De plus, ce partenariat nous permettra d'organiser des journées d'études et de recherche pour nourrir nos réflexions.



- Comment s'est concrétisée cette collaboration avec la Banque des Territoires ?

- Le processus de collaboration a débuté il y a un peu plus d'un an, à travers des échanges avec le Directeur Régional de la Banque des Territoires, Fabien Ducasse. Ces discussions ont rapidement abouti à cette collaboration fructueuse. Aujourd'hui, nous sommes ravis d'avoir la Banque des Territoires à nos côtés, car cela va stimuler notre capacité à approfondir nos recherches et à avoir un impact positif sur notre région.



- Pouvez-vous nous expliquer le concept de la Chaire Mutations et Innovation territoriale ?

- La Chaire est un espace d'exploration, de valorisation et de recherche dédié aux enjeux complexes des territoires en mutation. Nous avons abordé diverses thématiques, de l'accès aux services de proximité à l'intégration des énergies renouvelables dans les territoires insulaires. Nous avons également organisé des événements autour de sujets transversaux tels que l'eau et les données. Cette Chaire est une plateforme d'échange qui réunit différents acteurs du territoire pour favoriser les échanges et la coopération.



- Un de vos domaines de recherche concerne le changement climatique. Comment abordez-vous cette question en Corse ?

- La Corse, en tant que région méditerranéenne, est particulièrement vulnérable aux impacts du dérèglement climatique. Nous savons que les enjeux environnementaux sont essentiels, c'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec des chercheurs de l'Université et des experts académiques pour étudier et atténuer ces impacts.



- Quels sont les projets futurs de la Chaire ?

- Nous avons prévu un voyage d'études à Copenhague, au Danemark, en janvier 2024, en partenariat avec l'Agence Économique de la Corse. Ce voyage se concentrera sur l'habitat durable et l'aménagement du territoire, en prenant en compte les contraintes spécifiques à notre région. L'objectif est d'apprendre des meilleures pratiques en matière de développement durable urbain pour inspirer nos propres efforts de développement durable en Corse.