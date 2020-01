Université de Corse : Federici, favori pour la présidence

Les chiffres ne sont pas encore officiels, nous en saurons plus ce vendredi dans la matinée. Cependant un premier constat peut, déjà, être établi : la liste de L’università in cumunu, portée par Dominique Federici arrive en tête.

Ce dernier obtient 9 sièges au conseil d’administration contre 4 pour celle de Marc Muselli Un avvene da impinnà et 1 seul pour Christophe Storaï d’Inseme pè un’alba nova.





D’autant plus que Dominique Federici est aussi soutenu du côté des syndicats étudiants.

En effet, on rappelle que Ghjuventù Indipendentista (GI) et Cunsulta di a Ghjuventù di a Corsa (CGC), se sont alliés pour former Uniti per l’università.

Ainsi, forts de cet alliance, ils soutiennent ensemble la liste de L’università in cumunù.





Leur appui est une force pour Dominique Federici puisqu’ils ont obtenus 4 sièges au collège étudiant contre 2 pour la Ghjuventù Paolina (GP).

Dominique Federici est donc le favori dans la course à la présidence de l’université dont l’élection aura lieu le 10 Février à 10 heures dans la salle des conseils.