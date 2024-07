Unir musique, patrimoine et culture, objectif du Festival International Opus Corsica

Cette cinquième édition du Festival International de Musique Opus Corsica est placée sous la direction artistique de la pianiste concertiste Laura Sibella et du président Opus Corsica Xavier Torre. « Notre but est de démocratiser la musique classique dans des lieux exceptionnels avec des récitals de piano solo virtuose, de la musique de chambre, des concerts lyriques à plusieurs voix et différents spectacles autour du piano avec de la littérature et des textes lus par son auteure, des polyphonies de Corse et bien d’autres surprises pour partager et offrir au public une nouvelle émotion et une relation différente aux œuvres » explique Xavier Torre.



Fidèle à ses valeurs qui font sa renommée, le festival s’appuie sur une programmation exigeante mais accessible, avec des artistes de renommée internationale et des premières parties des spectacles mettant en avant de jeunes talents corses. « On leur offre une première expérience sur une grande scène et un moment de partage avec le public ».

Après deux concerts à Bastia, lundi 15 et mardi 16 juillet, les concerts vont maintenant se tenir dans divers lieux de mémoire et de patrimoine dans le Grand Sud : Bonifacio, Porto Vecchio, Lecci …





Un programme riche de piano solo virtuose avec Varduhi Yeritsyan et ses papillons, Jean-Baptiste Doulcet avec le grand répertoire et ses improvisations dont il a le secret, Julien Brocal dans un monde de rêve et de beauté ou la découverte d'une jeune virtuose et enfant prodige Lucie Le Balc’h. Au programme également les plus belles pièces des ensembles d'opéras comiques et du répertoire romantique français à plusieurs voix avec le Quatuor Opale, Éléonore Pancrazi et ses invités…

Un beau voyage du chant polyphonique aux grands pianistes romantiques avec Spartimu et Petru Casanova, du Japon à la Corse avec les concerts de L’Odyssée des îles interprétés par le pianiste virtuose Jean-Baptiste Fonlupt et les artistes japonaises Aiko Okamura au violon et Risa Ando au piano.