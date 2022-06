Unicu : la marque de vêtements corses éphémère et solidaire

Ils sont six à avoir été sélectionnés pour participer à la session de formation, pour la plupart originaires de la région ajaccienne. « Nous avons été mis en relation par Pôle Emploi, Cap Emploi et diverses structures d’insertion », précise Michal Riou. Parmi eux, Christelle. La jeune femme a immédiatement été séduite par l’aventure. Orthophoniste de formation, elle a fait un burn-out en 2015. Depuis, elle n’exerce plus son activité. C’est Cap Emploi qui lui a proposé de participer au projet, connaissant son profil créatif. « Je faisais déjà des petits travaux de couture, de customisation dans mon coin, ça m’a toujours plu », indique-t-elle. « Après ce parcours un peu douloureux, l’idée m’a emballée et ça m’a donné le courage d’y aller », confie la jeune femme. Ce qu'elle a préféré ? « Tout ! », lance-t-elle en riant. « C’est un exercice mais en même temps on concrétise vraiment quelque chose, c’est ça qui est fort », argumente-t-elle.



Même enthousiasme du côté de Jean-Paul. Le jeune homme avait déjà participé à une formation organisée par Optimus Fac. Lorsque l’organisme de formation lui a proposé le projet, il n’a pas hésité. « Directement ça m’a parlé, parce que j’aime découvrir plein de choses », indique-t-il. Après un brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (Bafa) et une formation en comptabilité, ce touche-à-tout a testé de nombreux domaines, sans vraiment trouver sa voie. « Ce projet booste la confiance en soi. On réalise qu’on est capables de choses qu’on ne pensait pas. On en ressort transformés », livre-t-il. L’aventure lui a donné envie de « développer de nouvelles compétences, pourquoi pas en marketing ».