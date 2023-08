Une vingtaine de missions quotidiennes pour les sapeurs-pompiers de Bastia

fin que les pompiers vivent leur garde dans des conditions optimales, l’ancien centre de formation du SCB a été aménagé en une caserne tout confort pour répondre à tous leurs besoins. Dortoir, réfectoire, salle de sport et salle de repos, tout a été optimisé pour qu’ils puissent s’y sentir bien.

Avec le temps, il commençait à devenir insalubre, que ce soit au niveau des garages, des chambres ou du réfectoire, ce qui avait fini par ramener des nuisibles dans le bâtiment. Construit en 1995, le Centre de Secours Principal de Bastia est en travaux depuis le mois de mars 2023. Située à Lupino, cette caserne doit faire l'objet d'une rénovation totale financée à 1,3 million d’euros par les villes de Bastia, Furiani, la Communauté d’agglomération, le SIS 2B et le centre de secours principal de Bastia. « Le but des travaux, c’est d’améliorer le confort du personnel et de moderniser les locaux aux nouveaux risques sociétaux, tels que la toxicité des fumées », précise José Mariani, le chef des sapeurs-pompiers de Bastia. « Nous aurons de nouveaux garages pour nettoyer nos équipements d’intervention ainsi qu’un réfectoire plus adapté à la prise de repas en commun. Les chambres sont également refaites, avec une meilleure isolation thermique et phonique », ajoute-t-il. L'opération doit s'achever d'ici fin décembre. En attendant, a