Bastia : les pompiers déménagent pendant les travaux de leur caserne

Les travaux de rénovation en cours au Centre de secours principal de Bastia (CSP), vont contraindre les pompiers bastiais à quitte,r provisoirement, les locaux de Lupino pendant une dizaine de mois. A compter du 15 mars, ils seront relogés dans les locaux mis gracieusement à leur disposition par la CAB à Furiani, ceux l'ancien centre de formation du SCB.



Créé en 1943, le CSP, les anciens s’en souviendront, avait établi sa caserne dans une salle du théâtre de Bastia puis un peu plus tard dans les locaux de l’ancien abattoir à l’entrée de la ville. Après la dramatique explosion du 29 mars 1991 qui ôta la vie au sapeur-pompier professionnel Marc Orsini et blessa 6 de ses collègues, le CSP fut rapatrié au quartier Joseph avant de réintègrer la caserne reconstruite en février 1995.

« On attend la rénovation depuis 20 ans. Cette caserne est aujourd’hui vétuste et les conditions actuelles sont dignes du Moyen-âge » explique Hyacinthe Vanni, le président du Service d’Incendie et de Secours de Haute-Corse.





Pour arriver à ce résultat, CAB, mairies de Bastia et de Furiani, SIS et CSP ont travaillé main dans la main. « Ces anciens locaux du Centre de formation du SCB sont mis gracieusement à disposition des pompiers mais nécessitent des travaux car inoccupés depuis longtemps, des dégradations ont eu lieu notamment en raison de squatteurs. » indique Louis Pozzo di Borgo, président de la CAB, lui-même pompier. « Les travaux ont consisté en une mise aux normes au niveau plomberie et électricité. Je souligne la belle coordination des travaux entre tous ».

Parmi les parties prenantes de ce projet, la mairie de Bastia. « Les locaux actuels de la caserne de Bastia sont inadaptés et je suis bien placé pour le savoir. Le CSP se devait d’être rénové en attendant le projet de la future caserne » indique le maire de la ville Pierre Savelli.





Entre 5 et 6 minutes de plus pour les interventions

Eloigner le CSP du centre-ville, comme on s’en doute, va engendrer une nouvelle donne pour les pompiers. « Nous avons effectué plusieurs tests grandeur nature, en situation d’embouteillage, par exemple » explique le colonel Clément Preault, directeur adjoint du SIS2B. « On peut être en centre-ville avec un décalage de 5 minutes en plus par rapport à maintenant. En prévision nous garderons une petite zone de vie à l’ancienne caserne, c’est prévu par l’architecte qui dirige les travaux. Tous les jours nous mettrons en place un repositionnement des hommes et des véhicules pour réagir instantanément. Nous pourrons aussi avoir un poste avancé à la gare de Bastia. On mettra aussi en place un dispositif spécial les soirs de match à Furiani par rapport notamment aux embouteillages».



Le CSP provisoire

Pour la CAB, l’ex centre de formation, 900 m², étant déjà dimensionné pour accueillir un collectif s’est révélé être la solution la plus appropriée puisque disposant des volumes permettant accueil des personnels, restauration et logement. Le bâtiment qui n’était plus occupé depuis plusieurs années, a néanmoins été soumis à de légers travaux par les services de la CAB, afin d’offrir des conditions de confort acceptables.







« Au rez de chaussée se situeront les bureaux administratifs, le standard, le réfectoire, une salle de sport et une salle de formation » indique le Lieutenant Jean-Marc Graziani, officier d’encadrement du CSP Bastia. « Aux étages, 8 chambres single, 6 double et une triple. On aura aussi 2 chambres au rez de chaussée. Nous avons aussi aménagé le parking qui se situe en face et qui jouxte la gare de Furiani avec notamment des caissons de feu et un bloc électrique qui permettra d’alimenter nos véhicules de secours. Nos véhicules, dont 5 camions dédiés aux feux de forêt, seront positionnés sur le parking et afin d’optimiser leur départ en urgence on a réaménagé la sortie et l’entrée afin qu’ils ne doivent pas partir au giratoire des collines pour revenir. On aura aussi un lieu de stockage dans la gare. Les chemins de fer de la Corse contribuent également, sans contrepartie, à l’aménagement de ce centre provisoire en mettant à notre disposition une partie des locaux de la gare de Furiani permettant de stocker tout le matériel restant nécessaire à la bonne conduite de nos opérations. Un passage planchéié permettra de faciliter et de sécuriser la traversée de la voie ferrée jusqu’aux engins ».





Concernant les besoins de stockage de matériel opérationnel, une première solution a été trouvée avec l’installation d’un cabine de remise de matériel et l’aménagement d’un SAS de désinfection des VSAV, sous tente, dans l’enceinte de l’ex centre de formation.





Les CFC qui faciliteront également le trajet des agents en leur faisant bénéficier de la gratuité du transport ferroviaire pour le déplacement professionnel et ce pendant toute la durée des travaux de rénovation.



Enfin, la Collectivité de Corse réserve pour sa part, dans cette solution temporaire, une partie de son parking pour stocker l’ensemble des véhicules opérationnels du centre de secours.