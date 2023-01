Une villa détruite à Aleria. Une seconde explosion après l'arrivée des pompiers

La rédaction le Samedi 21 Janvier 2023 à 09:46

Un attentat à l'explosif a visé vendredi vers 20h30 une villa inhabitée située à Teppe Rosse, à proximité du barrage, sur le territoire de la commune d'Aleria. Rapidement des secours se sont rendus sur place mais peu après l'installation d'un périmètre de sécurité, une seconde explosion s'est produite. Fort heureusement on ne déplore aucun blessé. Après la pose d'un second périmètre de sécurité et le passage des démineurs et leurs chiens, la gendarmerie a procédé vers 23h30 aux constations et investigations habituelles consécutives à la double explosion qui semble s'inscrire dans la longue liste de celles qui se produisent régulièrement dans le contexte de l'heure.