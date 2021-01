Une unité Covid bientôt opérationnelle à La Palmola d’Oletta pour soulager l'hôpital de Bastia

Lundi dernier un cluster de 12 personnes avait été découvert au CSSR La Palmola et plusieurs d’entre-elles avaient dû être placées en réanimation, certaines au centre hospitalier de Bastia et d’autres dans la Zone Rouge de l’établissement. « En liaison avec l’ARS, tous les établissements de santé doivent disposer d’une Zone Rouge, en cas d’épidémie » explique Astrid Bonavita, la directrice de La Palmola. «Cette Zone Rouge existait donc bien chez nous mais n’était pas activée, jusqu’à ces derniers jours. C’est cette Zone Rouge qui est donc appelée à devenir Unité COVID dans les jours prochains ».



La création de cette unité va nécessairement entraîner une nouvelle organisation au sein de La Palmola. Ainsi certains patients non COVID, en accord avec leur famille, se sont organisés pour rentrer chez eux plus tôt que prévu, libérant ainsi des places dans l’établissement qui, pratiquement complet, a aujourd’hui gelé les admissions.

«Aujourd’hui, l’organisation de l’Unité COVID est à la préoccupation majeure de la direction qui travaille de concert avec l’ARS et le CH pour s’approvisionner en oxygène et recruter massivement pour reconfigurer l’architecture des ressources humaines en fonction des différentes zones activées.

Les personnels experts de l’établissement sont affectés sur l’unité Covid et les nouvelles recrues viendront renforcer dans un premier temps les personnels des zones non COVID. A ce jour nous recherchons 2 IDE (Infirmier Diplômé d’Etat) de jour et 2 IDE de Nuit, 2 Aide-Soignant(e)s de jour et de 2 AS de nuit, ainsi qu’un médecin supplémentaire qui officiera en permanence à l’Unité COVID, notre propre médecin restant quant à lui au service du CSSR ».





Dans les heures qui viennent, entre 22 et 24 lits pourraient donc venir soulager l’hôpital de Bastia actuellement sous tension. « En créant cette unité Covid, nous allons accueillir des patients de l’hôpital alors que jusqu’à ce jour nous ne traitions que nos propres patients. Cette unité est destinée aux malades ne nécessitant pas de soins en réanimation lourds et en particulier aux patients de gériatrie qui ne répondent pas aux mêmes besoins en réanimation qu’un patient plus jeune».





Concernant la situation propre à la Palmola ?

«Tous les personnels et patients seront re-testés en début de semaine prochaine. 4 de nos patients sont toujours hospitalisés au CH de Bastia » précise Astrid Bonavita qui indique que si toutes les visites demeurent interdites dans l'établissement, celui-ci met à disposition des tablettes numériques afin de maintenir le lien des patients avec leurs familles.