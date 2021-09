Une taxe de 60€ par escale et par véhicule menace les liaisons maritimes entre Nice et la Corse ?

Le 15 septembre dernier lors des Assises de l'économie de la mer, Christian Estrosi le maire de Nice a annoncé vouloir mettre en place une "taxe carbone" par escale et par véhicule. Selon nos confrères de 20 minutes, il s'agirait d'une façon de "dissuader les usagers de ferries d’y transporter leur véhicule personnel". Cette taxe de 60€ par aller viendrait financer des projets écologiques pour la ville de la Côte d'Azur.



Cette mesure aurait de grosses répercussions pour les Corses et les touristes voulant se rendre sur l'île : 120€ en plus sur un billet aller-retour. "Si le montant annoncé est confirmé cela représente une augmentation à deux chiffres par passage", déplore Pierre Mattei président de Lota Maritime Corsica Ferries qui annonce d'ores et déjà que si cela était mis en place :"les taxes apparaîtront de manière transparente sur les billets".

Certes ce cour additionnel découragerait les passagers à emprunter le port de Nice entrainant une baisse de l'offre sur des lignes que Pierre Mattei considère comme "plus courtes, donc moins chères et moins impactantes en terme d’environnement."



Le président de la compagnie maritime qui dessert actuellement depuis le port de Nice ceux de Bastia, l'Ile-Rousse et Porto-Vecchio, n'exclut pas la possibilité d'emprunter le port de Toulon en remplacement. "Toulon s’équipe pour le branchement à quai, l'emprunter est une des solutions possibles."



Pour le moment, Pierre Mattei n'a aucun détail sur les modalités d’application de cette taxe : "Aucun contact n'a été établi avec le maire de Nice", assure-t-il à CNI.