Une semaine de littérature et de cinéma à Bastia avec Musanostra

La semaine du 16 au 20 décembre est placée sous le signe de la littérature et du cinéma à Bastia, avec une série d’événements organisés par l’association Musanostra. Au programme, huit films projetés au Studio Cinéma de Bastia, tous tirés d'œuvres littéraires : L’amour ouf, Argylle, A son image, Bienvenue à Gattaca, Leurs enfants après eux, Le jeu de la reine, Le règne animal et La mouche. Les horaires des projections sont disponibles au cinéma.



Mais la manifestation ne se limite pas aux projections. Des rencontres avec des auteurs et des acteurs sont également prévues, permettant aux passionnés de littérature et de cinéma de prolonger l’expérience.



Ainsi, le mardi 17 décembre à 18h30, Michel Bussi, l’un des romanciers français les plus lus, sera présent à l’auditorium du Musée de Bastia pour échanger avec le public. Auteur de nombreux best-sellers traduits en une quarantaine de langues, Bussi viendra présenter son dernier ouvrage Les Assassins de l’aube, fraîchement paru.



Le mercredi 18 décembre, à 18h30 à l'Alb'Oru, ce sont Dominique Memmi, écrivain, et Louis Memmi, acteur, qui prendront place sur scène. Dominique Memmi, auteure de Manchester Dream (éd. Marie Romaine), fera découvrir son ouvrage qui retrace l’histoire de la construction du musée Guggenheim de Bilbao par l'architecte Frank Gehry. Louis Memmi, comédien corse, sera également présent pour évoquer son rôle dans le film Leurs enfants après eux, adaptation du roman éponyme de Nicolas Mathieu, lauréat du Prix Goncourt.



Ces événements sont en accès libre