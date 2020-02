Une réforme "Injuste, mortifère et destructrice" : les avocats ajacciens appellent les élus et les parlementaires à la rescousse

Mesdames et Messieurs les élus et candidats,



Ainsi que vous le savez, les Avocats sont en grève depuis six semaines. Une grève dure, inédite, dans son ampleur et sa durée pour protester contre la réforme des retraites, une réforme terriblement injuste, mortifère et destructrice.



- Injuste pour les raisons que nous exposons sans relâche depuis le début du mouvement (caractère autonome de notre régime, intimement lié à notre indépendance, qui ne coûte pas un Euro à l’état et qui au contraire, participe largement à la solidarité nationale, le doublement de nos cotisations retraites, appelées à passer de 14% à 28%, avec en contrepartie une baisse significative de nos pensions, sans oublier la spoliation de nos réserves que nous devons à une gestion rigoureuse et saine de notre caisse, créée à la Libération, à un moment où personne ne souhaitait se joindre à nous pour envisager l’indemnisation de nos retraites)



- Mortifère dans la mesure où cette réforme est synonyme de mort économique pour une partie de notre profession : l’on prédit la disparition d’un tiers voire de la moitié des petits et moyens cabinets. Imaginez la casse sociale pour les Avocats et les personnels que nous employons.



- Destructrice parce qu’au-delà de l’impact sur notre profession, c’est l’accès au droit et à la Justice qui est en danger. Qui plus est sur notre territoire, d’ores et déjà fragilisé par une fracture numérique, territoriale et sociale, la Corse étant la région la plus pauvre de France métropolitaine.



Nous sommes inquiets pour nos concitoyens les plus démunis, les plus fragiles, les plus esseulés, dans le rural ou ailleurs, ceux qui sont justement défendus par les avocats qui participent, tous les jours, de toutes leurs forces, au service public de la Justice par le biais de l’aide juridictionnelle, des commissions d’office et des consultations gratuites et que le Gouvernement condamne à la mort économique. Nous ne voulons pas d’une société dans laquelle seuls les plus aisés pourraient faire valoir leurs droits.



Nous voulons d’une Justice qui soit accessible à tous. Ces dernières semaines, le gouvernement nous demandait d’abandonner un système autonome, entièrement à notre main, pour un système universel sur lequel nous n’avions plus de prise et fondé des projections hasardeuses. En dépit des discussions, le Gouvernement reste inflexible sur notre entrée dans le Système Universel de Retraite. Néanmoins, le gouvernement affirme avoir entendu nos inquiétudes et nos préoccupations quant à la préservation des conditions économiques de la profession d’avocat.



Dans son courrier du 5 février 2020, Madame le Garde des Sceaux formalise trois engagements du gouvernement, dont on sait qu’ils ne sont pas sérieux. Je tiens à votre disposition un argumentaire établi par nos instances nationales visant à lutter contre la désinformation du gouvernement sur les conséquences de l’application du régime universel à notre profession. Nicole Belloubet a dit, le 8 février 2020, « regretter » la poursuite de la mobilisation des avocats contre la réforme des retraites décidée la veille et nous a demandé de suspendre ce mouvement en insistant sur le dialogue.



« La poursuite de ce mouvement contribue à dégrader le fonctionnement du service public de la justice au détriment des justiciables et à tendre les relations entre les avocats, d'une part, et les magistrats et les greffiers, d'autre part (...) ».

Nicole Belloubet en appelle « à la responsabilité de chaque avocat au sein de son barreau (...) ».



Si la situation n’était pas aussi dramatique, nous pourrions trouver cela comique… Ainsi que l’a rappelé le Conseil National des Barreaux à la ministre, « L’Avocat, dans notre République démocratique, est indépendant. Il exerce au sein d’un Ordre lui

aussi indépendant. Les Avocats ne prennent de consigne nulle part ailleurs que dans leur conscience, guidée par l’intérêt général». Nous ne prendrons certainement pas de consignes émanant d’un gouvernement méprisant qui porte seul la responsabilité de ce mouvement de grève et de ses conséquences sur une institution d’ores et déjà exsangue.



Pas plus que nous n’accepterons d’être désignés comme responsables de la dégradation du service public de la justice, auquel ce gouvernement a très largement participé par le biais des récentes réformes. Nous rappelons, à cet égard, que les communiqués de soutien du Syndicat de la Magistrature se multiplient.



Mesdames et Messieurs les élus et candidats, la catastrophe annoncée aura à l’évidence des conséquences sur le territoire insulaire, aux intérêts duquel vous vous êtes engagés tant dans le cadre de vos mandats que dans le cadre

de la campagne municipale.



Il est capital pour nous, pour les générations futures d’Avocats et plus largement, pour la Justice et la Démocratie, d’obtenir de véritables garanties permettant aux avocats de ne pas perdre un euro de retraite et de ne pas subir d’augmentation de

charges...



Aujourd’hui le combat est plus que jamais institutionnel, politique. Nous devons poursuivre notre combat devant les parlementaires et l’opinion publique, à travers vous notamment.



Julia Tiberi