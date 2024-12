Une première discussion « satisfaisante » entre la LDH de Corse et le préfet

Lors de cette audience, la Ligue des droits de l’Homme a souhaité aborder deux thématiques essentielles pour l’avenir de la Corse : la perspective d’une évolution institutionnelle et les agitations et l’influence de l’extrême droite dans l’île. « Nous les avons choisis parce qu’ils représentent des sujets sur lesquels nous sommes fortement mobilisés. Nous estimons qu’ils touchent à des enjeux majeurs pour la Corse », a expliqué André Paccou.



Sur la question institutionnelle, la LDH a rappelé sa position exprimée devant la commission sénatoriale en septembre dernier, insistant sur la nécessité d’une autonomie renforcée et d’une inscription de la Corse dans la Constitution. « Il faut permettre aux Corses, à travers leurs élus, d’écrire les lois », a-t-il souligné.



Le second point portait sur les tensions liées à la montée de l’extrême droite en Corse et à ses conséquences sur la cohésion sociale, notamment dans le contexte de l’accueil de migrants. « Les agitations xénophobes sont directement liées aux droits de l’homme, car elles remettent en cause notre capacité à vivre ensemble. Ils touchent directement aux principes de fraternité et d’égalité, des piliers des droits de l’homme. Pour nous, cela constitue un combat essentiel », a insisté Elsa Renaut.