Une pétition pour la création d'un centre hospitalier universitaire en Corse

Le collectif pour la création d'un CHU en Corse a créé une pétition ce mardi 30 juin. A l'initiative du docteur François Benedetti, la pétition vise a interpeller le gouvernement sur la mise en place d'un centre hospitalier universitaire pour l'Ile de Beauté qui permettrait aux Corses d'avoir un accès à tous les soins "de haut niveau" quelle que soit la spécialité mais aussi de regagner la confiance des patients en leurs hôpitaux de Bastia et Aiacciu pour en finir avec les interventions sur le continent. Un CHU permettrait également d'assurer la formation et la recherche universitaire sur l'île. Soit un facteur de développement économique, social et culturel pour la Corse.Depuis plusieurs mois, le collectif travaille d'arrache pied avec des experts juristes et autres professionnels pour constituer un dossier solide et ainsi porter ce projet devant le gouvernement. Cette pétition vient compléter la demande.La création d'un CHU pour la Corse est revendiquée depuis plusieurs années par l'ensemble de la profession qui considère que la Corse a "80 ans de retard sur le territoire national". En effet, sur le territoire national ainsi que dans les DOM-TOM, il n'y en a pas moins de 30. La Corse est la seule région de France qui ne dispose pas de CHU."Ce n'est pas digne d'un pays moderne", déplore François Benedetti.Le collectif entend prendre pour exemple le model de la Réunion où en 2011, deux hôpitaux ont fusionné sur le plan administratif pour devenir un Centre hospitalier régional (CHR) puis un an plus tard un CHU. Cependant, les détracteurs à ce projet pensent que la Corse ne possède pas une démographie assez importante pour envisager sa mise en place. Ce à quoi François Benedetti répond : " En Guadeloupe il y a autant d'habitants que chez nous et ils ont un CHU. De mai à septembre la Corse c'est près d’un million d’habitants."Une centaine de médecins et professeurs de Marseille et Paris ont déjà signé cette pétition qui a déjà deux milles signataires. Il en est de même pour le président de l'Assemblée de Corse, Jean-Guy Talamoni qui avait proposé deux semaines auparavant, la création d'un CHU dans le cadre du Ségur de la Santé.Pour signer la pétition c'est ici.