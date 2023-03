Une pétition en ligne pour un nouvel hôpital à Bastia

C’est une décision qui se fait attendre depuis maintenant 18 mois. Venu visiter l’hôpital de Bastia en 2021, le Conseil national de l’investissement en santé (CNIS) doit maintenant trancher sur le devenir de cet établissement clé du territoire. Entre une réhabilitation et une reconstruction complète, le choix n’a toujours pas été fait, et ce silence inquiète le Collectif Corse Santé, comme l’explique sa secrétaire générale Danièle Franceschi. « À la base, on devait nous donner une réponse dans les six mois, et ça en fait dix-huit qu’on attend. Là, il est question d’une décision le 30 mars prochain, mais on reste sceptiques. Donc on a lancé une pétition pour mettre la pression, et montrer qu’il faut agir. Tout ça, c’est pour la sécurité des patients. »



Ouverte ce mardi 21 mars à midi, la pétition en ligne a déjà recueilli plus de 1000 signatures en 24h, mais ses créateurs espèrent « dépasser largement ce chiffre », notamment grâce à l’appui de trois syndicats, la CGT, le STC et FO. « L’hôpital de Bastia couvre 60 % de la population de la Corse, soit 187 000 habitants. Tout le monde doit se sentir concerné. On ne peut plus soigner dans de bonnes conditions, même malgré la bonne volonté et le dévouement du personnel. Ça fait des années qu’on en parle », déplore Danièle Franceschi.



Le Collectif Corse Santé pousse donc pour obtenir la reconstruction totale de l’hôpital, plutôt qu’un simple « rafistolage ». « Cet établissement est obsolète, on a besoin de chambres supplémentaires, de salles d’opération... En fait, on a besoin d’espace, et cet espace ne peut plus être trouvé dans l’hôpital existant. Il n’y a pas un mètre carré disponible. » La limite logique d’un site construit au début des années 80, qui ne correspond plus à la démographie du département et à l’afflux de touristes pendant la période estivale.