Une partie de l’Assemblea di a Giuventù lance un « appel patriotique » pour soutenir les jeunes manifestants condamnés

Lancer un « appel patriotique » et faire part d’un « soutien fraternel et militant » aux jeunes récemment condamnés suite aux manifestations qui ont suivi la mort d’Yvan Colonna. En marge de la session de l’Assemblea di a Giuventù, l’ensemble des groupes nationalistes (Ghjuventù in Mossa, Solcu Naziunalistu, Ghjuventù Paolina, Ghjuventù di u STC) et le groupe de gauche Avvene Ghjustu è Resiliente tenaient une conférence de presse ce jeudi après-midi à l’occasion de laquelle ils ont déploré des « condamnations de plus en plus lourdes » et « des amendes qui se compte en dizaines de milliers d’euros » dans le cadre de ces évènements qui ont agité la Corse pendant plusieurs semaines au printemps 2022.« Beaucoup de familles corses se retrouvent en difficulté », souffle ainsi Lisandru Bizzari, vice-président de l’Assemblea di a Giuventù et conseiller Ghjuventù in Mossa en annonçant : « Nous demandons donc une réflexion à l’ensemble du mouvement national pour aboutir à une aide financière, afin que les familles de ces jeunes qui se voient hypothéqués de leur avenir puissent, malgré les condamnations, avoir les moyens financiers de leur payer des études ».Dans ce droit fil, il ajoute que l’ensemble des groupes souhaitent aussi adresser un appel aux élus, « nationalistes et même au-delà », afin qu’ils participent à cette aide financière « avec leurs indemnités ». « C’est important que les élus montrent la voie et aident le plus possible ces familles. Si tous les élus de l’Assemblée de Corse ne donnaient ne serait-ce qu’un mois de leurs indemnités, on aurait déjà 170 000 euros qui pourraient couvrir énormément de frais », estime Lisandru Bizzari.