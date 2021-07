Une nouvelle jeunesse pour le COSEC de Furiani

«C’est avec beaucoup de fierté et de joie que nous inaugurons lors de cette nouvelle mandature cette extension dont le projet avait été dessiné lors du précédent exercice» déclarait Louis Pozzo di Borgo le président de la Communauté d’Agglomération de Bastia soulignant au passage un «travail d’équipe». Il était entouré de Michel Simponpietri, maire de Furiani, Karen Novella, directrice des Sports de la CAB, Guillaume Gentien, directeur des travaux et le cabinet d’architectes Rochefort et Michel Sorbara de la Ligue Corse de football.





Ces travaux d’un coût de 551 000 € ont permis une extension du bâtiment d’environ 100 m² sur la partie Ouest de la bâtisse avec aménagement de vestiaires supplémentaires, infirmerie, rénovation des peintures, rénovation et extension du terrain, travaux d’isolation, nouvel éclairage, signalétique bilingue… Des réalisations qui permettent au COSEC d’être désormais homologué pour accueillir tout au long de l’année de nombreuses compétitions sportives de niveau national dont la D1 de Futsal.



Ces travaux ont été subventionnés à hauteur de 50% par la Collectivité de Corse, 25,92% par l’Etat, 24,08% par la CAB et 3,63% par la Fédération Française de Football. En complément la CAB, liée à EDF par un «accord pour opération sur la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique» bénéficiera de la perception d’une aide dans le cadre du dispositif des CEE, (certificats d’économie d’énergie).





Cette rénovation était d’autant plus attendue que de plus en plus de clubs et associations utilisent aujourd’hui cet outil. 19 au total pour 13 disciplines : basket, futsal, karaté, twirling, danse, pancrace, kick boxing, cheerleading, taekwondo, krav maga, haptkido, tai chi, gymnastique et roller derby.