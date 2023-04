Une nouvelle dynamique économique pour les 7 000 entreprises de la région bastiaise

Mais concrètement, qu’est ce que cette convention va changer pour les entreprises de l’agglomération bastiaise ? Sur ce point, le président de la CAB, Louis Pozzo di Borgo, promet quelque chose de « novateur ». « On va donner au territoire bastiais une nouvelle dynamique pour les entrepreneurs. Souvent, derrière les conventions, on a du mal à avoir des traductions sur le terrain. Là, c’est différent, puisque l’on sera au plus près des acteurs. »



Plusieurs pistes de travail sont déjà envisagées, notamment sur le secteur de l’entrée sud de la ville de Bastia. « On est en train d’étudier comment se comportent les commerces de cette zone, qui sont pris entre deux pôles : un en centre-ville, et un à l’extérieur. L’idée, c’est de faire des études qui nous permettent de quantifier ce dont ont besoin ces commerces, et ensuite, d’imaginer l’aide publique pour les aider au mieux », précise Alexandre Vinciguerra. « D’un point de vue architectural, aussi, il faut faire des efforts de réaménagement, pour que ce soit plus attractif », complète Louis Pozzo di Borgo.



À noter que la convention SRDEII devrait également permettre de créer des nouvelles synergies. « Par exemple, on a un service qui travaille sur les données fiscales des entreprises. On a aussi une convention avec la Banque de France qui permet d’isoler les entreprises de la CAB », liste Alexandre Vinciguerra. « Toutes ces informations, on pourra les analyser et les donner à la CAB, pour qu’elle puisse se projeter à l’avenir. Ainsi, si elle fait une action coeur de ville, elle saura combien elle a de commerçants, quels sont leurs problèmes, comment les résoudre... » Un outil supplémentaire qui sera mis à l'épreuve très rapidement.