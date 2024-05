A Sisco, la seule crèche du Cap Corse rouvrira ses portes dès le mois de septembre

C’est officiel : fermée depuis le 27 février dernier suite à une cessation d'activités de la société qui la gérait, la crèche de Sisco, seule structure d’accueil de la petite enfance qui existe dans la région du Cap Corse depuis 2018, rouvrira ses portes dès le mois de septembre.



Le 7 mai dernier, 5 potentiels repreneurs ont ainsi visité le local de 217 mètres carrés en présence d’Ange-Pierre Vivoni, le Maire de Sisco. Parmi eux, deux associations : l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) et l’UMPS (Union des Mutuelles de Corse – Santé). Suite à un projet de reprise qui sera déposé, le conseil municipal décidera du repreneur final avant le début du mois de juin.

Une remise en activité capitale, comme l’explique Ange-Pierre Vivoni, qui souhaite désormais que l’on parle de la « Crèche du Cap » : « Dans le Cap, de Macinaggio jusqu’à Santa Maria, il n'y a aucune autre crèche en activité. Or, en moyenne, 33 enfants naissent chaque année dans la région. Vous comprenez donc l’importance de la réouverture de la crèche, ce n’est pas négligeable. Quand la structure a fermé, j’en ai été malade, je n’arrivais pas à m’y faire. Les parents d’enfants ont été également très embêtés dans leur quotidien. Auparavant, nous n’avions jamais pu délivrer d’aides financières au local car il appartenait à une société privée, mais si c’est une association qui le reprend, la commune pourra désormais intervenir et apporter son aide. » se réjouit l’élu. Au vu de l’urgence de la situation, les huissiers ont ainsi décidé de remettre les clés à la mairie seulement 2 mois après la fermeture de la micro-crèche. De quoi rassurer une bonne fois pour toutes Ange-Pierre Vivoni : « Je tiens vraiment à les remercier. Habituellement, lors d'un dépôt de bilan, les huissiers saisissent tout. Je remercie aussi les anciens bailleurs, elles ont tout laissé à la commune : leurs meubles, leurs livres... Nous avons maintenant les pleines autorisations pour la remettre en activité. ».



Dans ce local, déjà opérationnel et flambant neuf, une dizaine d’enfants à temps plein pourra être accueillie dès le mois de septembre. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes, précise Ange-Pierre Vivoni. Afin de permettre aux parents des enfants de s’organiser au mieux, les amplitudes horaires vont changer : le local sera ouvert de 7 heures jusqu’à 19 heures.