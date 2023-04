Une motion adoptée par le conseil municipal d’Ajaccio pour condamner la violence

Une femme « engagée », « de grande culture », « bienveillante », « courageuse », « droite », « qui s’est toujours donnée corps et âme dans les fonctions qu’elle a exercées ». À l’occasion du conseil municipal d’Ajaccio, ce jeudi soir, personne n’a tarit d’éloges sur les qualités de Simone Guerrin. Trois jours après l’incendie criminel qui a touché sa maison familiale, la majorité a, dès le début de la séance, entendu présenter une motion afin d’apporter un soutien inconditionnel à l’adjointe en charge de la culture et du patrimoine. « Mais ce texte a aussi un autre objet », pose le maire Stéphane Sbraggia, « Sans donner de leçon, cette motion vise à expliciter et à clarifier une position puisque, cela n’aura échappé à personne, nous condamnons fermement les faits qui se sont produits le week-end dernier, comme nous avons eu à le faire à d’autres occasions ».



Affirmant ne pas vouloir opposer « ceux qui condamnent et ceux qui ne condamnent pas, car dans la vie tout est une affaire de choix », il déroule : « La différence c’est que quand nous condamnons, c’est expliqué et c’est justifié. Dans la non condamnation, on assiste aujourd’hui à un flottement avec plusieurs interprétations. Parmi ceux-là, il peut y avoir ceux qui assument et qui soutiennent ce qui s’est produit. Et puis après il y a des approximations. Cette ambiguïté participe à une confusion qui génère un grand malaise aujourd’hui ». Il souligne par ailleurs sa « grande inquiétude ». « Je pense que nous avons franchi une étape de plus dans l’intolérable », souffle-t-il, « Aujourd’hui, ce sont des Corses qui surveillent leur chantier ou leur maison, de peur d’être aussi victimes d’un attentat. La peur s’est généralisée. Ce qui s’est passé le week-end dernier c’est l’illustration de ce qui peut se produire pour tout le monde ».



Faisant lecture de la motion, le maire dénonce dans ce droit fil « un acte insensé et insupportable » et martèle : « Les pressions et les intimidations contre les élus se multiplient et s’aggravent. Nous affirmons qu’il est désormais vital de faire front commun pour condamner ces actes inqualifiables, et mettre fin au sentiment d’indifférence et de banalisation de ces violences. La Corse et particulièrement Ajaccio et le Pays Ajaccien sont paralysés par cette spirale infernale. Nous interpellons également les pouvoirs publics compétents pour qu’ils prennent toutes les mesures nécessaires pour protéger les élus locaux, toujours plus exposés sur le terrain, ainsi que les bâtiments publics, mais aussi l’ensemble de nos concitoyens. Il s’agit de la seule issue possible pour rompre avec les sentiments d’insécurité et d’abandon ressentis par la population, et espérer recréer un lien de confiance entre les élus locaux et la justice ».