Une journée consacrée à la relance du SCOT - Pays de Balagne

Depuis maintenant six mois, le PETR du Pays de Balagne a repris l'élaboration du Schéma de Cohérence Territorial avec le soutien de l'Agence d'Urbanisme de la Corse et du CEREMA, Centre d'études et d'expertise de l’État.

Un certain nombre de diagnostics et d’analyses thématiques dans les domaines de l’architecture et du paysage, du foncier et du logement, ou en terme de mobilités ont été engagés.

Il faut désormais définir et localiser les enjeux du territoire qui détermineront par la suite les orientations concrètes de développement de la Balagne.





Pierre Poli, Président du PETR du Pays de Balagne a convié ce jeudi 8 octobre les délégués de deux communautés de communes de la microrégion de Balagne, représentants du PETR, de la CREMA, la DDTM, et autres organismes à participer à une journée consacrée à cette relance de la démarche d'élaboration du SCOT du Pays de Balagne avec à l'ordre du jour les raisons pour lesquelles il faut faire ce SCOT, les retours d'expériences d'autres territoires, l'articulation du projet de SCOT avec les autres documents de planification de développement du territoire et la mise en relief des valeurs du territoire et table ronde autour des dynamiques urbaines et paysagère de la Balagne.





" En 2018, le projet d'étude du SCOT Pays de Balagne présenté par un cabinet d'expertises ne convenait pas à nos attentes, notamment en raison d'un manque de PADD. Nous avons donc décidé de résilier le contrat et après 18 mois, la décision a été prise de relancer le SCOT Pays Balagne en nous appuyant sur des expériences vécues par d'autres.

Nous avons au plan régional le PADDUC et au plan local le PLU.

Le document intermédiaire qui s'imposait était celui du SCOT et ce avec l'appui de services de l'ETAT comme le CEREMA ,la DDTM..

L'objectif est d'identifier les ressources que nous avons sur le territoire et à partir de celles-ci de travailler et aller au bout.

Au cours de cette réunion nous avons pu entendre le témoignage d'un élu et du Directeur de Provence verte qui en 2014 ont élaboré un SCOT.

Certes, nos deux territoires ne sont pas les mêmes, mais il était intéressant d'avoir un retour de leur expérience d'autant qu'il y a tout de même des pôles d'attractivités semblables avec nous.

Avec cette planification, nous nous engageons pour 20 ans.

Nous avons la chance d'avoir un allié précieux, c'est celui de l'Agence d'Urbanisme qui mettra à temps complet 20 agents pour l'élaboration du SCOT. Leur compétence et leur expérience vont nous permettre d'avancer" commentait Pierre Poli, président du PETR Pays de Balagne.





Ce dernier présentait le Pays de Balagne avec: "Un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, constitué par 2 Communautés de Communes, Composé de 36 Communes, Peuplé de 22 700 habitants sur 957 km².

Le comité syndical est composé de 10 membres titulaires dont 5 issus de la Communauté de Communes Calvi Balagne et 5 issus de la Communauté de Communes Lisula Balagna.

Structure syndicale, le PETR a pour objet de définir les conditions d’un développement économique, écologique, culturel et social dans son périmètre. Il a pour missions de construire un projet de territoire partagé, de renforcer le partenariat entre les élus et la société civile, d’élaborer le schéma de cohérence territoriale, et d’être un moteur d’innovation au service du territoire".

Sont également intervenus au cours de la matinée, Pascal Vivier, chef du Département Aménagement des Territoires, Florent Farge, sous-Préfet de Calvi et Jean Biancucci, Conseiller exécutif de Corse, président de l'Agence d'Urbanisme, d'aménagement et de l'énergie.

Après la pause déjeuner à l'Auberge du Maquis, les travaux reprenaient avec la mise en place d'un atelier de diagnostic territorial partagé: la construction d'une culture commune, réalisation participative d'une cartographie partagée des enjeux du territoire.