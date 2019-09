Une impressionnante trombe marine observée au large du Cap Corse

Rédigé par La rédaction le Vendredi 6 Septembre 2019 à 09:22

C'est un phénomène assez rare, mais de plus en plus fréquent en Corse, et toujours saisissant : une trombe d'eau marine a été observée ce vendredi matin au large du Cap Corse. Un colonne d'air et d'eau qui se forme lorsque les conditions météo sont instables. Plusieurs de nos lecteurs nous ont envoyé leurs photos.

