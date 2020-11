Une fête de la Toussaint sous protection en Corse

Dimanche 1er novembre, jour de Toussaint. Une date qui compte pour l’ensemble de la communauté chrétienne qui en Corse se double d'une visite sur les tombes de "nos chers disparus".

Mais entre crise sanitaire et dispositif de sécurité cette Toussaint 2020 a été très particulière.



Avant le jour des morts ce lundi toujours, sur fond de confinement d'épidémie de coronavirus et de menace terroriste, les fidèles, qui ont assisté aux messes et qui sont allés fleurir les tombes dans les cimetières, ont croisé de nombreux uniformes de policiers et représentants des forces de l'ordre.