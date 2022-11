« Une faim de loup » : Une nouvelle et belle création de la Compagnie 1er acte

Cette nouvelle mouture du conte, en théâtre « mélangé » (texte, visuel, musique...) permet à chaque enfant, jeunes et moins jeunes, handicapés, personnes âgées, de trouver son point d'entrée. « Je crois profondément que l'art et en particulier le spectacle vivant doit être vecteur de réflexion, de message, et il est question dans cette pièce des « à priori », plus précisément des prophéties auto-réalisatrices comme mécanisme d'exclusion. Pour les adultes accompagnants, quelques références cachées aussi ! « accessibles à nous seulement ! » explique Lucile Delanne. « Mon premier spectacle jeune public Une faim de loup que j'ai écrit et déjà monté avec un groupe amateur, là il sera professionnel, soutenu par la CdC. Le prochain jeune public sera bilingue, mais nous en parlerons plus tard.... en 2024 je penseDans ce spectacle, joué par deux adultes, Lucile Delanne et Elblaz Fernandez (on se souvient du fameux « Jean de La Fontaine Caliente ») et la toute jeune Alaïs Gallo (remarquable de naturel), Mère-Grand nous rappelle le conte du petit-chaperon rouge. « Elle en est certaine : le loup est méchant par nature ! Mais voilà ce petit chaperon rouge-là pourrait bien changer la fin de l’histoire : dans son périple à travers la forêt, elle va bien croiser le loup, mais ensemble ils vont danser, jongler, chanter et rire, si bien qu’à la fin, nourri de l’attention qu’on lui porte, le loup renoncera à manger l’enfant… Mais le canidé a les crocs, et Mère-grand reste un met de choix. A moins que la mamò n'écoute la leçon de l’enfant et que le trio ne s’unisse dans le respect, le partage et l’affection… ». Voilà pour la trame !Les enfants, et les plus grands, adoreront cette adorable fillette qui, face à un loup affaibli et affamé, et une grand-mère impertinente, ne s’en laisse pas …conter . Des personnages attachants qui nous emmènent dans un voyage vers l’inattendu, peuplé de chants, danses, rires, émotion. « Ce spectacle de 45 mn, pour un public de 3/12 ans qui finit avec un loup végétarien a été pensé accompagné d'un goûter à partager avec le public, sans gluten, sans lactose, sans porc, sans rien qui exclurait qui que ce soit de ce temps de partage entre personnages et public après la pièce, mais cette option n'est pas indispensable » explique Lucile. Un spectacle qui sans aucun doute fera aussi le bonheur de bien d’autres personnes : « Pour un public dépendant aussi ... l'inclusion est notre marque de fabrique. Nous intervenons auprès de handicapés, de détenus, d'enfants en pouponnières, de personnes âgées en Ehpad...etc...Notre création peut être aussi bien jouée dans une salle, qu’un jardin, une cour d'école » conclut Lucile Delanne.« Une faim de loup »Mise en scène et écriture : Lucile DelanneComédiens : Lucile Delanne, Alaïs Gallo, Elblaz Fernandez.Lumière : François BurelliChorégraphie : Laura DesideriContact : 06.61.96.48.40