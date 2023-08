Une épreuve pédagogique, culturelle et ludique : la dictée géante à Castellu di Brando

On connaissait celle de Mérimée avec ses cuissots et cuisseaux, celle de Pivot avec les « schibboleth » ou « breitschwanz », Christelle Iozzia elle nous invite à une dictée sur le patrimoine de son village Castellu Brandu (Cap Corse). « Nous avions fait une 1édition en 2021 sur un thème d’actualité, les virus, et elle avait connu un beau succès ».Forte du succès de la première édition, l ’Associu Castellu , créée en 1982, présidée depuis 2018 par Sylvie Giorgi- Iozzia, la sœur de Christelle, a décidé de reproposer cette animation . « Au départ, le but de l’association était de collecter des fonds pour restaurer la chapelle St Antoine abbé datant du 15ème siècle » explique la présidente. « Grâce aux fonds recueillis on a entrepris des travaux à l’intérieur et on a pu aussi faire des améliorations dans le village qui abrite un lavoir et une fontaine».Pour la partie historique, le hameau de Castello est un petit village médiéval, au bord de la rivière U Traghjettu, situé au pied de son château du XIIIe siècle, aujourd’hui en ruine. Ce château était le siège de la seigneurie de Brando dont dépendaient d’autres communes du Cap Corse. « Notre association qui compte une centaine d’adhérents, a aussi pour but d’animer le village, créer des activités dans un cadre convivial, garder la sociabilité du village ». Bon an, mal an, une bonne dizaine de manifestations sont organisées par Sylvie et son équipe de bénévoles : concours de belote, loto, célébration de la St Antoine Abbé, procession A Cerca, crèche de Noël… Et depuis 2021donc, la dictée. « Nous laissons la chapelle ouverte durant tout l’été et nous sommes étonnés des écrits laissés sur notre livre d’or. Ils sont signés de visiteurs du monde entier ». Un beau cadeau, une belle reconnaissance pour ces bénévoles qui ne comptent pas leur temps et leur investissement pour faire vivre leur village.Mais revenons à notre dictée. Enseignante dans le 1degré, de formation scientifique, Christelle Iozzia aime les mots. « Au fil de mes années professionnelles, je me suis spécialisée dans l’apprentissage du français langue de scolarisation pour les élèves allophones. Durant 3 ans j’ai fait partie d’un groupe de travail au sein de l’académie sur le plurilinguisme. J’ai aussi très souvent participé à des concours de dictée, dirigeant un groupe de 20 correcteurs lors d’un concours qui avait réuni 200 participants». La dictée proposée par Christelle se veut avant tout ludique et conviviale, un moment de plaisir ouvert à tous, à partir de 9 ans, dans une ambiance sympa. «Le niveau n’est pas élevé mais il y a quelques petits détails non grammaticaux qui risquent de piéger les meilleurs. Des petits pièges sournois » souligne-t-elle en riant. Le concours comprendra 4 niveaux, 4 catégories : primaire: Cm1/Cm2, collège : 6/3, lycée : seconde/ terminale et adultes (276 mots)Un prix récompensera le vainqueur de chaque catégorie. « Le texte aborde le thème historique du village avec une petite note romancée à travers un personnage fictif » confie secrètement Christelle. Pour les amateurs, rendez-vous ce dimanche 6 aout à 18h au jardin Fornelli du village.Dans la foulée de cette originale joute orthographique, l’Associu proposera le mercredi 9 août à 21h, toujours au jardin Fornelli, une très intéressante conférence illustrée de l’historien Jean-Christophe Liccia intitulée : « Castellu du moyen-âge au XIXème siècle » (entrée gratuite). Le 16 août, c’est un loto « sourire » qui sera organisé, avant l’AG de l’association prévue le 18 de ce même mois.