Une délégation des peuples indiens Navajo-Diné’ et Shawnee en visite en Corse

Charles Monti le Mardi 22 Octobre 2019 à 16:19

Du lundi 28 octobre au vendredi 1er novembre prochains, une délégation des peuples indiens Navajo-Diné’ et Shawnee sera, pour la première fois, en visite en Corse.

En 2017, Brigitte Gentil et Blandine Lebraud, fondatrices de l’association Ensemble sur le Chemin d’Hozho, initient des échanges avec Gino Antonio, Diné’ (Navajo) de Window Rock en Arizona. Depuis, à raison de deux fois par an, elles accompagnent des groupes dans la réserve, et organisent leurs venues sur le continent.

C’est lors d’une discussion avec François-Xavier Marchi, membre de l’association La Récré – L’Art est Créé, qu’est né le projet de les accueillir en Corse durant l’été 2020. Comme un premier pas vers cet horizon, trois artistes, représentants de cette communauté, viendront du 28 octobre au 1er novembre prochains, à la rencontre des hommes et des femmes qui vivent en Corse. Il et elles évoqueront leurs racines, leur culture, leur lien avec la nature et l’Univers, notamment par leur relation avec les éléments naturels et avec le cheval.



Livres | Musique | Evènements | Lingua corsa | Cuisine