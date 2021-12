L'Union Commerciale Calvaise organise durant tout le mois de décembre 2021 dans tous les commerces membres du collectif UCC, une collecte de fonds au profit du centre hospitalier de Calvi-Balagne. "Une opération de solidarité apour remercier le personnel soignant de son implication pendant cette longue crise sanitaire" précise Maguy Brandaloni, présidente de L'UCC. "Après cette période difficile et encore plus difficile pour le personnel placé en première ligne et surtout fortement impliqué, nous UCC, nous avons décidé pour les remercier, d'organiser cette récolte" ajoute-t-elle.



Ainsi, lors de la tant attendue course aux cadeaux dans les magasins calvais, une urne floquée UCC, sera à disposition des clients. "Ce sont des dons déductibles d'impôts, et chacun donne ce qu'il souhaite".

Cette somme qui pourrait permettre de financer du matériel et ou d'améliorer le quotidien au sein de la structure.