Une charte paysagère et architecturale pour le développement harmonieux de Portivechju

La matinée a débuté par le diagnostic établi par le bureau d’études Pellegri - Erba Barona Paysage. qui a permis de mettre en évidence la diversité et la richesse, sur tous les plans, de ce vaste territoire de la commune de Portivechju. Une mise en lumière qui est, dans le même temps, une réflexion et un regard à plus long terme sur son devenir. Ce temps long qui a été celui au cours duquel les hommes ont modelé cette terre qui a subi, depuis, bien des outrages. En cela, la charte paysagère et architecturale, outil précieux mais non obligatoire dans le cadre de l’élaboration du futur plan local d’urbanisme, va permettre et favoriser, au travers des constats établis, la mise en route de solutions harmonieuses pour le développement de ce même territoire.



Une fois évoqué ce diagnostic, la phase suivante sera constituée par une série de propositions qui déboucheront sur la création d'un véritable guide pratique de la charte.







Place a été faite l'après-midi à des ateliers qui auront permis aux participants de travailler de concert sur différents sites géographiques répartis entre mer et montagne avec les hameaux qui s'y trouvent. L'occasion de faire un point encore plus précis, mais, aussi, de prendre en considération les souhaits et les attentes des personnes qui y vivent.





De son côté, le maire Jean-Christophe Agelini a précisé les enjeux de cette année 2022: "Nous avons des rendez-vous importants cette année avec les adoptions du DOCOBAS, de la charte paysagère et architecturale et , bien entendu, du pan local d'urbanisme. Nous voulons proposer une autre vision du territoire en y associant la population avec ce souci permanent de transparence qui nous permettra de construire un avenir commun sur le long terme qui va nous engager pour les générations futures. Il convient de ne pas opposer développement économique et préservation du territoire."